На Камчатке задержали браконьеров, добывших 267 кг лосося

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Инспекторы Росрыболовства на Камчатке задержали двоих мужчин, осуществлявших незаконную добычу рыбы лососевых видов. Об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства. У них было обнаружено 267 кг рыбы.

"К моменту обнаружения мужчин они успели добыть 36 экземпляров кеты общим весом 104 кг, восемь экземпляров нерки общим весом 18 кг, 91 экземпляр горбуши общим весом 144 кг и три экземпляра гольца общим весом 1 кг. Водные биоресурсы, лодка ПВХ под руль-мотором и жилковая сеть изъяты и отправлены на ответственное хранение", - говорится в сообщении.

По данному факту составлены два определения по КоАП. Материалы будут переданы в полицию для проведения проверки и принятия решения.