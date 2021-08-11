РБК: Минобрнауки временно отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования временно отстранило Наталью Починок от должности ректора Российского государственного социального университета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания приказ РГСУ, подписанный временно исполняющим обязанности ректора Андреем Хамровым.

По данным издания, Починок временно отстранена от должности ректора РГСУ на период с 30 июля по 6 сентября, а основанием для отстранения стали статьи отстранение от работы (Трудового кодекса РФ), предоставление сведений о доходах (ч. 7 ст. 8 ФЗ "О противодействии коррупции"), а также приказ Минобрнауки о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организация Минобрнауки (пункт 16 приказа).

Как пишет РБК, Минобрнауки провело внеплановую проверку по факту "жалоб студентов на обучение, проживание и т.д.". "Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она отстранена от должности. Были выявлены недостатки в ее декларации о доходах, но проверка идет, возможно, там все нормально. Мы ждем заключения", - рассказал Хамров изданию. Он также добавил, что решение об окончательном отстранении от должности ректора или о восстановлении в должности будет принято министром высшего образования и науки Валерием Фальковым.

Кроме этого, проректор по социальной политике и экономике Ольга Бахтина также была отстранена в ходе проверки Минобрнауки, а 10 августа уволилась из университета по собственному желанию, сообщает РБК.