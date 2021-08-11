Велопутешественник из Подмосковья преодолел 13 тыс. км на велосипеде до Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Путешественник из Серпухова в Подмосковье преодолел на велосипеде 13 тыс. км по российским дорогам и добрался до Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае, сообщает в среду пресс-служба учреждения.

"Путешественник Ярослав Синельников преодолел 13 000 км на велосипеде до Сихотэ-Алинского заповедника. Предпочитая федеральным автодорогам региональные, велопутешественник познает жизнь настоящей России через призму природы и людей. Свое большое путешествие по стране Ярослав Синельников начал три года назад из родного города Серпухов в Московской области. По признанию Ярослава, он не следует какому-то четкому маршруту. Главное правило - избегать федеральных трасс, передвигаясь по которым невозможно увидеть жизнь глубинки и прочувствовать регион", - говорится в сообщении.

В первый год путешествия он проехал южные Уральские горы, а затем исследовал Байкал, где в пути ударили сибирские морозы до минус 25 градусов, из-за чего велописедист сильно заболел и был вынужден прервать путешествие. Вернувшись в Бурятию уже в марте 2020 года, Снельников продолжил свой путь, в этот раз на остров Сахалин. Остров он исследовал последующие 2 месяца.

"Наконец, в 2021 году, Ярослав Синельников вернулся за велосипедом на Сахалин, чтобы исследовать Приморье. Основной точкой притяжения стал Сихотэ-Алинский заповедник. Долгий путь до самого большого заповедника Приморья, по признанию Ярослава, оправдал все ожидания. Уже на подъезде к Тернею путешественник отметил участившиеся встречи с дикими животными - дорогу постоянно перебегают соболи, бурундуки, енотовидные собаки, а порой и медведи", - сообщает пресс-служба.

В настоящее время Ярослав решил снова отправиться домой и сосредоточиться в этом году на езде по европейской части России.