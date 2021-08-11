Атлет из Югры планирует в 2022 году установить новый рекорд, протащив Boeing 737-800

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 августа. /ТАСС/. Обладатель титулов "Самый сильный человек Югры" и "Самый сильный человек Тюменской области" Максим Гамецкий намерен летом 2022 года установить новый рекорд России по truck-pull plane - тяге самолета за канат. Об этом атлет сообщил ТАСС.

В начале июня 2021 года Гамецкий установил рекорд России по трек-пулу, сдвинув на 15 метров за 39 секунд 40-тонный Boeing 737-500 в международном аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). Его рекорд побил в начале августа спортсмен Иннокентий Веселов. Он протащил в аэропорту Красноярска Boeing 737-800 весом более 65 тонн на 17 м и 6 см за 45 секунд.

"Конечно, планирую, только уже не в этом сезоне. Намерен летом 2022 года", - сказал Гамецкий, отвечая на вопрос, будет ли он устанавливать новый рекорд России.

По его словам, он держит себя в форме при помощи физических упражнений, а за полгода до попытки установки нового рекорда начнет заниматься специализированными упражнениями. В частности, тяге за собой и тяге сидя за канат на себя. "С машинами, тракторами, по возможности, с самолетами", - уточнил он.

Трек-пул - одно из популярных упражнений в силовом экстриме, заключающееся в перетягивании в специальной упряжке автомобиля, самолета, поезда, троллейбуса, автобуса или иных крупногабаритных видов транспорта.