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Облачная погода, небольшой дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 11 августа

Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и до +26 градусов прогнозируют в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 24-26 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до +16 градусов.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах +22 - 27 градусов, местами пройдет умеренный дождь. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки +13 градусов.

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