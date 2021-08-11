Украинцев предупредили об угрозе "ада" из-за климатических изменений

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Темпы потепления климата на Украине превышают глобальные, в том числе среднеевропейские, продолжительность лета в стране увеличится до пяти месяцев, снежный покров исчезнет. Об этом заявила украинский климатолог Светлана Краковская.

"Тропических ночей будет становиться все больше, в южном регионе к середине столетия они продлятся больше месяца, к концу столетия это будет буквально все календарное лето. Климатическое лето, которое наступает у нас при среднесуточной температуре 15 градусов, будет гораздо дольше - продлится на юге не три месяца, а пять. Три из них будут с тропическими ночами", - сказала она в интервью изданию "Украинская правда", опубликованному в среду.

Эксперт пояснила, что тропические ночи являются ярким показателем стремительного потепления, при них температура не опускается ниже 20 градусов.

При этом климатолог подчеркнула, что такой "жесткий" сценарий потепления ожидает Украину, "если ничего не делать". В этом случае, отметила она, "будет ад".

Краковская также считает, что снежный покров, его продолжительность и залегание на Украине будут уменьшаться. При среднем уровне выбросов, по ее прогнозам, он исчезнет к середине века. "Это не значит, что у нас не будет снегопадов или сильных снегопадов. Скорее всего, они будут во второй половине зимы и в ее конце. Их никто не отменяет. Это означает, что снег не будет лежать на поверхности", - полагает эксперт.

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил, что в случае сохранения тенденции повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. В этой связи он предположил, что на юге Украины, а также в некоторых центральных областях установятся сухие субтропики.