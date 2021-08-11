Конкурс на лучшую фотографию районного парка или сквера стартовал в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Лучший снимок конкурса на самую эффектную фотографию районных парков и скверов, которые благоустроили по программе "Мой район", появится на транспортной карте "Тройка" в Москве. Фотографии принимаются с 11 по 23 августа, сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"В Москве пройдет конкурс на самую эффектную фотографию районных парков и скверов. Ее разместят на транспортной карте "Тройка", специальный лимитированный тираж которой выпустят в конце сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в конкурсе может любой желающий старше 18 лет. Фотоснимки 12 новых районных достопримечательностей будут принимать с 11 по 23 августа. Их список и полные правила конкурса опубликованы на странице проекта. В конкурсе участвуют парки и скверы, который благоустроили в рамках программы "Мой район", реализуемой в Москве с апреля 2019 года.

"Конкурсные снимки с 30 августа по 20 сентября представят в проекте "Активный гражданин", здесь можно будет проголосовать за понравившийся. Победившее в открытом голосовании фото используют для дизайна транспортной карты, а его автору вручат сертификат на 50 тыс. рублей на покупку фототехники", - добавляется в материале.