Власти Югры намерены начать учебный год очно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) намерены начать новый учебный год очно, а в вузах региона открыть кабинеты вакцинации от коронавируса. Об этом в среду сообщил журналистам директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

"Новый учебный год [в Югре] начнется 1 сентября, планируем его начинать в традиционном формате - очного обучения. Иных намерений у нас в настоящее время нет. Рассчитываем, что санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит это сделать. Мы в этом уверены", - сказал он.

По его словам, дистанционное образование будет вводиться в случае карантина в школе, классе из-за ОРВИ или коронавируса, чтобы учебный процесс не прерывался. "Мы сейчас отрабатываем вместе с департаментом здравоохранения Югры открытие пунктов вакцинации в крупных образовательных организациях - в первую очередь в вузах. Там есть действующие медкабинеты, и будет предоставлена возможность студентам и преподавателям добровольно пройти вакцинацию", - отметил Дренин.

Он добавил, что линейки 1 сентября в Югре пройдут очно, родителям для участия в них нужно будет предоставить справку о прохождении вакцинации либо ПЦР-тест. Школам рекомендовано проводить данные торжественные мероприятия на открытом воздухе с разведением потоков. Если не позволяет погода, то в закрытом помещении, но без массового участия детей, только отдельные классы. Дренин уточнил, что всего в Югре 1 сентября 2021 года начнут работу 322 школы, в которых будут обучаться почти 240 тыс. детей, из которых почти 27 тыс. - первоклассники, что на 1 тыс. больше, чем в 2020 году.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемическая ситуация. В трех городах региона - Югорске, Советском и Урае - введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан (за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса), установлено ограничение на работу кинотеатров и фитнес-клубов, также с 20:00 (18:00 мск) до 06:00 (04:00 мск) - на работу заведений общепита. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 11 августа общее количество заразившихся в регионе превысило 67,3 тыс., выздоровели 63,3 тыс. человек, умерли 994 пациента.