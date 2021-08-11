Якутия получит 150 млн рублей на закупку техники для борьбы с лесными пожарами

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Якутия получит 150 млн рублей благодаря корректировке госпрограммы развития Дальнего Востока на закупку тяжелой техники для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем аккаунте во "ВКонтакте".

"В июле я обратился к Юрию Петровичу [Трутневу, полпред президента] с просьбой о выделении нашей республике 150 млн рублей на закупку тяжелой техники, а именно гусеничных тракторов на базе ДТ-75. Вчера было объявлено, что благодаря корректировке госпрограммы развития Дальнего Востока, наша просьба удовлетворена", - отметил Николаев.

Глава Якутии принял участие в заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на территории Дальнего Востока, которое провел Трутнев. На нем обсуждалась организация работ по предотвращению распространения огня и тушению лесных пожаров на территории Якутии.