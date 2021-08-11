Пять проектов очистных сооружений для поселений на Байкале завершат в марте 2022 года

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области намерены в марте 2022 года завершить разработку пяти проектов строительства очистных сооружений в населенных пунктах, входящих в Центральную экологическую зону Байкальской природной территории. Об этом на расширенном заседании Совета по правам человека при президенте РФ губернатор региона Игорь Кобзев.

"Мы планируем проектировать и проводить строительство <...> очистных в населенных пунктах, входящих в Центральную экологическую зону Байкальской природной территории. Сегодня правительство ведет в этом направлении проектные работы - уже пять проектных работ с учетом утверждения всех проектных решений и получения экологической и строительной экспертиз мы планируем завершить в марте следующего года", - сказал он.

Кобзев добавил, что в 2019 году экспертная группа ведущих ученых организаций-производителей оборудования в сфере водоотведения и очистки сточных вод разработала региональную концепцию системы водоотведения в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Проектирование очистных сооружений ведут на основании этого документа.

Губернатор также добавил, что правительство Иркутской области совместно с администрацией Ольхонского района запланировало реконструкцию существующего мусорного полигона на территории. Также утверждена проектная документация на строительство мусороперегрузочной станции.

Озеро Байкал, внесенное в список всемирного наследия Юнеско в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. Особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора, необычные формы рельефа.