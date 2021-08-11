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Эксперт: необходимости менять состав вакцин от коронавируса из-за новых мутаций сейчас нет

Как отметила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, эффективность препаратов сохраняется на высоком уровне
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Состав существующих вакцин от коронавируса в перспективе может быть изменен из-за его новых мутаций, но сейчас такой необходимости нет. Об этом заявила в среду заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, из-за мутаций коронавируса, "возможно, придется также корректировать и состав вакцин".

"Но в настоящий момент такой необходимости нет, эффективность их сохраняется на высоком уровне", - отметила она, выступая в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Пшеничная подчеркнула, что чем дольше люди будут откладывать вакцинацию от коронавируса и таким образом продлевать период до достижения коллективного иммунитета, тем больше шансов появления новых мутаций.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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