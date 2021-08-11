Забастовка машинистов парализовала железнодорожное сообщение в Германии

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Машинисты пассажирских и грузовых поездов в Германии проводят в среду и четверг общефедеральную забастовку, которая закончится в ночь на пятницу. О стачке ранее объявил профсоюз GDL.

Глава GDL Клаус Везельски назвал требования железнодорожников к концерну Deutsche Bahn. Они хотят повышения зарплаты в текущем году на 1,4% и выплаты единоразовой премии за 2021 год в связи с пандемией на сумму €600. "Это наш первый сигнал, работодатель должен понять, что мы настроены серьезно", - сказал он. По его словам, на следующей неделе профсоюз примет решение, проводит ли новый раунд забастовок.

В концерне назвали такие меры "эскалацией в неподходящее время". Во-первых, стачка выпала на летние каникулы, когда многие жители путешествуют семьями по Германии - сейчас школа началась лишь в пяти регионах из 16. Во-вторых, Deutsche Bahn продолжает бороться с финансовыми последствиями двух локдаунов из-за коронавируса. "Эта забастовка абсолютно неуместна и непропорциональна", - сказал представитель концерна по работе с персоналом Мартин Зайлер. Концерн пообещал бесплатно обменять билеты всем, кого затронет стачка.

Тем временем забастовка парализовала железнодорожное сообщение в Германии. Deutsche Bahn на ближайшие 48 часов отменил 75% поездов дальнего следования, пытается на некоторых маршрутах пересадить пассажиров на автобусы. Стачка повлияла и на работу общественного транспорта - концерну, к примеру, принадлежит сеть городской электрички с десятками станций в черте Берлина. Сейчас по этим веткам, за исключением нескольких отрезков, ничего не курсирует.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, на центральном вокзале Берлина обстановка достаточно спокойная. Как кажется, мало кого новость застала врасплох - люди либо пересели на другие виды транспорта, либо отказались от поездки вообще. Те же, кто все-таки приехал на вокзал, стоят в очередях к стойкам информации, пытаясь обменять билеты или понять, как действовать дальше. Вдоль очередей ходят работники вокзала с тележками и предлагают гражданам воду и горячие напитки. На табло указано прибытие и отправление лишь некоторых пригородных поездов.