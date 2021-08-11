Москалькова отметила рост доверия россиян к институту омбудсмена

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что доверие к институту омбудсмена в стране выросло, как и востребованность его помощи.

"В прошлом году к нам поступило 44 тыс. обращений. Честно скажу, не успеваем уже срабатывать и отвечать на все звонки, которые приходят на горячую линию. Не можем, потому что сегодня доверие к институту [уполномоченного по правам человека в РФ] выросло, [возросла] востребованность его помощи", - заявила Москалькова в среду, выступая на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Аппарат омбудсмена получил более 28,8 тыс. обращений с января по август 2021 года. Это следует из инфографики, которую представила Москалькова в ходе форума.