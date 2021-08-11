Проценко поблагодарил волонтеров за оказание колоссальной помощи в борьбе с коронавирусом

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Российские волонтеры в период пандемии коронавируса выполнили колоссальную работу, которая помогла в борьбе с распространением инфекции, считает главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

"Работа госпиталей - это не только лечение пациентов, а очень большой труд, абсолютно невидимый: фуры СИЗов, фуры воды, кто-то это должен учитывать, кто-то это должен разгружать. И тут, конечно, волонтерские движения, которые пришли в Коммунарку, полностью закрыли эти проблемы, дав возможность врачам и медсестрам сконцентрироваться на помощи пациентам. Иркутск чуть позже пошел тем же путем, волонтеры-медики взяли на себя смелость и пошли помощниками врачей, помощниками медсестер, младшим медицинским персоналом в "красную зону", прекрасно осознавая риски. <…> Ни первую, ни вторую, ни третью волну мы бы без вас точно не отразили. Это колоссальный труд, без которого бы страна не вышла из того пандемического пике, в которое попала", - сказал Проценко в среду на встрече с волонтерами в Иркутске.

Он отметил, что волонтеры помогли ковидным госпиталям организовать основные процессы, которые впоследствии штатные сотрудники приняли на себя. Проценко также отметил заслугу волонтеров в оказании помощи пожилым людям - добровольцы во многих регионах в период локдауна доставляли им продукты и лекарства.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 512 859 случаев заражения, выздоровели 5 808 777 человек, умер 167 241. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.