Строительство яхтенной марины под Севастополем начнут после курортного сезона

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя намерены приступить к строительству яхтенной марины в Балаклаве по окончании курортного сезоны, сообщил в среду губернатор Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По яхтенной марине в Балаклаве - особый проект, вышли с Главгосэкспертизой в этом году, начинаем ее делать, контрактуемся, начинаем первую часть после туристического сезона, к первой части набережной уже приступать будем", - сказал Развожаев.

Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется построить до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя. Генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, ранее было определено ООО "Стройгазмонтаж".