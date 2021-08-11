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Строительство яхтенной марины под Севастополем начнут после курортного сезона

Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма определен как приоритетный для города

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя намерены приступить к строительству яхтенной марины в Балаклаве по окончании курортного сезоны, сообщил в среду губернатор Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По яхтенной марине в Балаклаве - особый проект, вышли с Главгосэкспертизой в этом году, начинаем ее делать, контрактуемся, начинаем первую часть после туристического сезона, к первой части набережной уже приступать будем", - сказал Развожаев.

Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется построить до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя. Генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, ранее было определено ООО "Стройгазмонтаж".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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