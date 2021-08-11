Гидрометцентр заявил, что москвичам не придется прощаться с летом в ближайшую неделю

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Погода в Москве и Подмосковье улучшится к выходным: дожди утихнут, вернется солнце, воздух будет прогреваться до 26 градусов тепла. Погода будет оставаться "совершенно летней" еще минимум семь дней, сообщил в среду ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ситуация начнет меняться в пятницу. Дождливые дни - среда и четверг, а в пятницу осадков уже заметно меньше, а в выходные дни уже будет преобладать область высокого давления, переменная облачность, солнца станет гораздо больше, и температура повысится до 24-26 градусов. В начале следующей недели тоже будет 24-26 градусов. Это совершенно летняя погода", - сказал он.

По словам Вильфанда, особенно теплыми в ближайшие дни в Москве и Подмосковье будут ночи, так как "покрывало из облаков" будет сохранять энергию, накопленную в течение дня.

"Ночью благодаря облачности будет происходить сохранение тепла, которое накопилось днем. Облака работают как покрывало, одеяло, потому температура будет 16-18 градусов тепла. Это очень высокая температура", - отметил метеоролог.

Вильфанд сообщил, что такой температурный фон даже чуть выше климатической нормы - на два градуса. "Да, температура понижается, но на сколько? Сегодня прогнозируется около 23-25 градусов, в четверг - 22-24 градуса, в пятницу -21-23 градуса. Это все равно даже выше нормы на два градуса. Понижается по сравнению с 30-градусной жарой, конечно", - сказал он.

Продолжение купального сезона

Такая погода позволит наслаждаться купальным сезоном в столичном регионе минимум до начала следующей недели, отметил синоптик.

В настоящее время температура воды в Москва-реке составляет 22 градуса тепла. "Ночные температуры не позволят ей резко охладиться", - сказал он.

По данным Гидрометцентра России, в четверг днем в Москве прогнозируется 22-24 градуса тепла, в пятницу - 21-23 градуса тепла, в субботу - 24-26 градусов тепла, в воскресенье - 22-27 градусов тепла, в понедельник - 23-28 градусов тепла, во вторник - 24-29 градусов тепла.