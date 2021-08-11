Упавший в Ботаническом саду Петербурга 160-летний дуб станет арт-объектом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Спил дуба возрастом 160 лет, упавшего в Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге, станет арт-объектом. На нем обозначат даты из истории сада, спил установят на месте падения дерева, рассказали ТАСС в среду в пресс-службе сада.

"На настоящий момент дуб полностью убран. Часть древесины будет использована в оранжерейном комплексе. На месте будет установлен спил дерева, на котором обозначим важные даты в истории сада за последние 160 лет: постройки оранжерей, революцию и другие", - сказала собеседница агентства.

Сотрудники сада дадут упавшему дубу "вторую жизнь". Листья, мелкие ветви и кору превратят в мульчу для покрытия дорожек сада. Несколько фрагментов дерева уже отдали в Ленинградский зоопарк. "Таким образом, все части дерева будут использованы", - отметили в пресс-службе.

Высота дерева составляла 18,7 м, крона - 24,5 м в поперечнике, окружность ствола - 88 см в диаметре. Ранее ТАСС сообщал, что падению могло способствовать усыхание дерева и прошедший накануне дождь. Территория, где рос дуб, расположилась на острове на три метра выше уровня моря. Специалисты установили, что множество корней дерева сгнило, а недавно на территории обнаружили почвенные организмы, которые вызывают корневые гнили и усыхание.

Ботанический сад Петра Великого, расположенный на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге, - один из старейших ботанических садов России. Он является отделом Ботанического института имени В. Л. Комарова и входит в структуру Российской академии наук.