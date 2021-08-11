В Екатеринбурге осенью запустят пилотный проект по профилактике травли в школах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Пилотный проект по профилактике буллинга (травли) в школах начнется в Екатеринбурге в сентябре 2021 года. На базе пяти школ города планируют обучить детей самостоятельно разрешать конфликты, а педагогов - создавать дружелюбную обстановку в детском коллективе, сообщила ТАСС один из авторов проекта, эксперт по детской безопасности Анастасия Беренова.

"Антибуллинг-навигатор" - система методической поддержки педагогов и обучения детей навыкам разрешения конфликтов. Нам очень важно учить детей самостоятельно решать конфликты и острые ситуации. Пилотный запуск проекта "Антибуллинг-навигатор" планируется в сентябре 2021 года. В проекте будут участвовать пять школ Екатеринбурга", - сказала она.

Беренова добавила, что пилотный этап проекта рассчитан до сентября 2022 года. За это время планируется создать "банк рекомендаций" для педагогических кадров и провести цикл мероприятий для популяризации бесконфликтного общения. В этих мероприятиях смогут участвовать как дети с их родителями, так и педагоги. Например, авторы проекта планируют провести театральную постановку в Екатеринбурге и в нескольких городах Свердловской области.

Для подготовки к проекту авторы провели более 40 онлайн и офлайн семинаров в школах Свердловской области и других учреждениях. В мероприятиях приняли участие почти 17 тыс. человек. Также была издана книга по профилактике травли.

Беренова отметила, что проект победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Общая сумма финансирования составляет почти 2,5 млн рублей, из которых более 1,8 млн рублей выделены фондом.