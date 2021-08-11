Минприроды заявило о срыве некоторыми регионами планов реализации реформы обращения с ТКО

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ставропольский край, Калининградская, Орловская, Челябинская, Новгородская, Ярославская, Ивановская, Костромская области и несколько других регионов могут отсрочить исполнение указа президента России Владимира Путина об обеспечении 100-процентной обработки отходов в стране к 2030 году. В данных регионах низкие темпы создания инфраструктуры для обращения с отходами, сообщает пресс-служба Минприроды России в среду.

"Плановые значения в части строительства инфраструктуры в Ставропольском крае, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях и других не позволяют обеспечить исполнение указа президента в 2030 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг хода исполнения федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в 2021 году показывает, что такие субъекты, как Самарская, Ленинградская области, Красноярский и Алтайский края не достигают установленные в текущем году показатели по вводу мощностей сортировки отходов.

Глава Минприроды Александр Козлов считает, что такие результаты - следствие отсутствия должного внимания со стороны регионов. "Этому вопросу будет уделяться пристальное внимание. К сожалению, сейчас мы должны констатировать, что субъектами не всегда уделяется должное внимание своевременному и качественному исполнению федерального проекта и указа президента", - приводятся в сообщении его слова.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.