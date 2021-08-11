В Ингушетии установят более 5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора до конца года

МАГАС, 11 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены закупить и установить во всех населенных пунктах региона более 5 тыс. емкостей для раздельного сбора мусора, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил о риске невыполнения к 2030 году указа президента России о реализации программы раздельного сбора мусора в некоторых регионах страны.

"Регион один из первых оформил заявку на софинансирование расходов по закупке контейнеров раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Проделанная работа позволит региону уже в 2021 году закупить более 5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора и установить их во всех населенных пунктах республики", - говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что для получения субсидий местные власти должны утвердить территориальную схему обращения с отходами производства и потребления. Также необходимо установить порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя положения о введении раздельного накопления ТКО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.