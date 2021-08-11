Вакцинированным москвичам в ходе нового розыгрыша достались 5 автомобилей Renault Logan

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 76 тыс. москвичей, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса со 2 по 8 августа, стали участниками розыгрыша пяти автомобилей, розыгрыш состоялся в прямом эфире телеканала "Москва-24". Розыгрыш среди вакцинированных от коронавируса прошел в восьмой раз, всего с начала акции в столице разыграно 40 машин.

Победители лотереи были выбраны с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел, их данные были дополнительно верифицированы в департаменте здравоохранения. В прямом эфире были объявлены имена и отчества победителей, а также последние четыре цифры номера мобильного телефона либо полиса ОМС.

"Никита Сергеевич - последние четыре цифры телефона 0009; Анатолий Константинович - последние четыре цифры полиса 7832; Екатерина Александровна - последние четыре цифры номера телефона 0536; Юлия Викторовна - последние четыре цифры телефона 4949; и Евгений Юрьевич - последние четыре цифры полиса 2003", - объявил результаты розыгрыша музыкант Евгений Рудин (диджей Грув).

По словам ведущей розыгрыша, акция "Вакцина рулит" проходит по процедуре дарения, налоги с приза победителям платить не нужно, на себя это взял организатор. Чтобы получить автомобиль, не требуется сообщать данные банковских карт или счетов, выплачивать предварительные взносы и т. д.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в розыгрыше автомобилей будут участвовать только москвичи, которые впервые получили первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля. Тогда в беседе с ТАСС президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов уточнил, что для розыгрышей с 23 июня по 14 июля было выделено 20 автомобилей Renault Logan.

21 июля стало известно, что программу поощрения вакцинировавшихся москвичей продлили. Как уточнил Платонов, на этот момент за время действия программы в ней уже приняли участие более 1,5 млн человек. По его словам, для продолжения акции среди совершеннолетних жителей Москвы, которые сделали или сделают прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 с 12 июля по 15 августа, приготовили еще 25 автомобилей.