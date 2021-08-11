Фестиваль городской культуры в Нальчике соберет экспертов по дизайну территорий

НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Фестиваль городской культуры "Летняя платформа" пройдет в Нальчике и соберет специалистов по дизайну и территориальному брендингу из Москвы, Ижевска и Махачкалы. Об этом рассказала ТАСС в среду директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

"Мы проводим очередной фестиваль городской культуры "Летняя платформа". 28-29 августа в Нальчике пройдет конференция по территориальному брендингу со спикерами из Москвы, Махачкалы и Ижевска. Участники обсудят актуальные тренды в территориальном брендинге, самобытность горских поселений, локальную идентичность. Кроме того, мы обсудим 20 идей, проектов, концептов, которые раскрывают истинный потенциал Кабардино-Балкарии, в том числе особенности кавказского культурного кода, адыгской, тюркской, славянской национальных традиций", - рассказала собеседница агентства.

В числе спикеров конференции арт-директор "Яндекс" Максим Алимкин, председатель отборочной комиссии Всероссийского конкурса предметного дизайна "Придумано и сделано в России", основатель бренда "Дизайн и ремесло" Светлана Липкина, директор Центра территориального развития Удмуртии Вячеслав Правдзинский. Конференция пройдет в Доме профсоюзов в центре Нальчика, вход будет бесплатный.

Традиционно для фестиваля лекционную программу продолжат музыкальные выступления. "На этот раз Нальчик посетят исполнители экспериментальной музыки Drojji и Катя Ширшкова из Москвы. Нестандартный подход к поп-музыке продемонстрирует группа Хадн Дадн, а исполнители посттрадиционной черкесской музыки Jrpjej представят новую программу", - рассказала Шухостанова.

Институт развития города "Платформа" создали в Нальчике в 2019 году при администрации города. Его участники занимаются созданием комфортного пространства для работы, досуга, перемещения, а также внедрением туристических продуктов для развития событийного туризма. За это время "Платформа" организовала и провела в Нальчике гастрономические, музыкальные и кинофестивали, арт-базары, фестивали городской культуры, а также первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.