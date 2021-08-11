Ректорский флигель СПбГУ отремонтируют к лету 2022 года за 8,3 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Ректорский флигель Санкт-Петербургского государственного университета, в котором в 1880 году родился поэт Александр Блок, отремонтируют к середине мая 2022 года. Стоимость реставрационных работ на памятнике культурного наследия федерального значения составит 8,3 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Сохранение объекта культурного наследия "Ректорский флигель". Срок выполнения работ: с 2 сентября 2021-го по 13 мая 2022 года. <…> Победитель конкурса - ООО "Петербургпроектреставрация", стоимость контракта - 8,3 млн рублей", - говорится в итоговой конкурсной документации.

Цокольный этаж и фундамент исторического здания на набережной Невы на данный момент имеют многочисленные разрушения, образовавшиеся в результате воздействия климата и грибковых организмов. Согласно проведенному обследованию, в целом основание здания находится в ограниченно работоспособном состоянии, однако состояние отдельных частей флигеля оценивается как аварийное и нерабочее, что создает угрозу сохранности памятника архитектуры.

Подрядчику предстоит отремонтировать каменную кладку фундамента и стен цокольного этажа, реконструировать полы и перегородки, а также отреставрировать внешнюю отделку. Особое внимание специалисты уделят сооружению системы водоотведения и гидроизоляции, благодаря которой вода в Ректорском флигеле перестанет скапливаться в опасных для сохранности здания местах.

Здание Ректорского флигеля Санкт-Петербургского государственного университета было построено в конце XVIII века семьей купцов Пушиловых и долгое время в нем располагалось питейное заведение. В начале 1840-х дом выкупил Императорский Петербургский университет и перестроил под университетские нужды, став одним из первых образчиков необарокко в городе.

В Ректорском флигеле в течение десятилетий располагались апартаменты ректоров Императорского университета. Здесь со своими семьями проживали поэт пушкинской эпохи и ректор Петр Плетнев, а также возглавлявший университет ботаник Андрей Бекетов, дедушка Александра Блока. Именно в Ректорском флигеле поэт появился на свет в 1880 году, в память о чем спустя почти век на здании установили мемориальную доску.