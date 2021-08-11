Губернатор НАО считает, что переход к раздельному сбору мусора зависит о самих жителей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Готовность жителей к раздельному сбору мусора поможет изменить систему обращения с отходами в Ненецком автономном округе, заявил губернатор региона Юрий Бездудный.

Минприроды России 11 августа сообщило, что ряд регионов может отсрочить исполнение указа президента России Владимира Путина об обеспечении 100%-ной обработки отходов в стране к 2030 году.

"К раздельному сбору должны быть готовы сами жители. Это поможет поменять всю систему обращения с отходами. Нужно только, чтобы люди привыкли к этому", - сказал глава в ходе прямого эфира с жителями региона.

Он отметил, что для этого все жители должны разделять мусор по фракциям. "Сегодня у нас в округе есть сортировка. Она происходит непосредственно на полигоне. Но если мы готовы пойти на то, чтобы жители сами делали эту первичную сортировку, это было бы очень здорово", - пояснил Бездудный.

По данным Минприроды, в некоторых регионах, в частности в Ставропольском крае, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях и других, отсрочка исполнения указа президента России может быть связана с низкими темпами создания инфраструктуры для обращения с отходами. Кроме того, мониторинг хода исполнения федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в 2021 году показывает, что такие субъекты, как Самарская, Ленинградская области, Красноярский и Алтайский края не достигают установленные в 2021 году показатели по вводу мощностей сортировки отходов. Глава Минприроды Александр Козлов считает, что такие результаты - следствие отсутствия должного внимания со стороны регионов.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

С 1 января 2020 года Ненецкий округ перешел на новую общероссийскую систему обращения с ТКО. С этого момента за всю технологическую цепочку обращения с ТКО начали отвечать два региональных оператора. В зону ответственности одного вошли Нарьян-Мар, поселки Искателей, Красное и село Тельвиска, второго - все остальные населенные пункты Заполярного района.