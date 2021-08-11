Раздельный сбор мусора планируют внедрить в отдаленных селах Заполярья

МУРМАНСК, 11 августа. /ТАСС/. Система раздельного сбора твердых коммунальных отходов в отдаленных населенных пунктах Мурманской области начнет вводиться до конца 2021 года, сообщил ТАСС в среду заместитель руководителя мурманского филиала АО "Ситиматик", являющегося региональным оператором по обращению с ТКО, Виталий Измайлов. Под реализацию проекта попадут труднодоступные поселки региона, с которыми отсутствует регулярное автосообщение.

Некоторые села и поселки Мурманской области находятся в труднодоступных местах, куда из-за отсутствия дорог автотранспорт может добраться только в холодное время года по зимнику (дороге, проложенной по снегу) или по льду замерзших водоемов. В летнее время транспортное сообщение с такими населенными пунктами осуществляется только по воде или воздуху.

"Раздельный сбор бытового мусора в отдаленных поселках Мурманской области мы планируем ввести до конца года, таких как Краснощелье, Сосновка, села в Ловозерском районе. Сейчас там есть несколько местных свалок, откуда мусор не вывозится вообще, а как только мы установим накопители для раздельного сбора, мусор будет вывозиться", - сказал собеседник агентства.

Измайлов также отметил, что вывозить сортированный мусор регоператор планирует только зимой, когда в труднодоступные поселки сможет проехать транспорт. "Там по-другому никак. Мы установим большие накопители. Пищевые отходы и органика будут утилизироваться на месте, а металл и пластик - вывозиться по зимнику и замерзшим озерам", - пояснил он.

Минприроды России 11 августа сообщило, что ряд регионов может отсрочить исполнение указа президента России Владимира Путина об обеспечении 100%-ной обработки отходов в стране к 2030 году.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

Мурманская область перешла на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Выбранный региональный оператор по обращению с ТКО начал эксплуатировать новые объекты - мусоросортировочный комплекс и полигон мощностью не менее 250 тыс. тонн в год в поселке Междуречье Кольского района, две мусороперегрузочные станции в ЗАТО Североморска и ЗАТО Александровска. Объекты построили по договору концессии компании и властей региона.

В Мурманской области также проходит рекультивация крупнейшей свалки за полярным кругом, построенной в 1971 году без учета санитарных и природоохранных норм и правил, с общим объемом мусора - около 3 млн кубических метров и площадью 36 га. Работы планируется завершить летом 2023 года.