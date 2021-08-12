Более 15 млн рублей выделило правительство Бурятии пострадавшим от паводка

ТАСС, 12 августа. Правительственная комиссия Республики Бурятия согласовала выделение для жителей двух районов, пострадавших от паводка и града, материальной помощи на 12,9 млн и 2,7 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.

"Денежные средства на оказание материальной помощи пострадавшим от подтоплений жителям поселений в Закаменском и Джидинском районах согласовали члены комиссии по чрезвычайным ситуациям на внеочередном заседании КЧС. Закаменскому району будет направлено 12,9 млн рублей для помощи 178 пострадавшим, Джидинский район получит 2,7 млн рублей для 78 домовладений, в которых проживает 160 человек", - говорится в сообщении.

Поручение о выделении материальной помощи пострадавшим дал глава Бурятии Алексей Цыденов во время своего визита в подтопленные поселения 8 августа. Он поручил рабочей группе разработать меру поддержки для жителей, которые потеряли урожай. Также всем пострадавшим жителям Закаменского и Джидинского районов глава республики поручил назначить компенсацию в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, если нет утери имущества. Тем, чье имущество пострадало, будет выплачено по 50 тыс. и 100 тыс. рублей на каждого члена семьи.

"У нас было всего три дня на то, чтобы собрать заявки. Если кто-то не успел податься или кому-то из пострадавших нужно подтвердить право на собственность, могут подавать свои заявки, они будут приняты. Прошу руководство районов эту работу продолжать", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Республики Бурятия Петра Мордовского.

В ночь с 6 на 7 августа в Закаменском районе в селах Михайловка и Усть-Бургалтай дома, ряд социальных объектов, урожай и частные дома повредил крупный град, в селе Улекчин из-за подъема уровня воды в реке оказалось частично разрушено дорожное полотно. В Джидинском районе в селах Шартыкей и Нижний Торей из-за ливневых дождей с гор сошел сель, подтопив частные дома.