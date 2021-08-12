В Сириусе создадут Центр развития футбола и построят четыре футбольных поля

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Фонд "Талант и успех" совместно с Российским футбольным союзом планируют открыть в Сириусе Центр развития футбола. В рамках проекта будут созданы четыре полноразмерных футбольных поля с искусственным газоном, сообщил ТАСС заместитель руководителя фонда по направлению "Спорт" Дмитрий Савин.

"Мы ожидаем, что до конца августа будет подписана дорожная карта реализации этого проекта между образовательным фондом "Талант и успех" и Российским футбольным союзом, а также будет подписано соглашение о сотрудничестве. Для того, чтобы создать первоклассный региональный и межрегиональный футбольный центр у "Сириуса" и фонда есть все необходимое", - сказал Савин.

На первом этапе реализации проекта на участках, которые принадлежат фонду, будут созданы два полноразмерных футбольных поля с искусственным газоном, еще два таких же поля появятся на втором этапе. Там же разместят раздевалки и классы для занятий.

Как подчеркнул замглавы фонда, в Сириусе имеется вся необходимая инфраструктура, которая позволит качественно готовить футболистов, а также принимать на сборы приезжих спортсменов. Кроме этого, у образовательного центра существуют собственные программы подготовки спортсменов, совместно с методиками РФС они позволят создать Центр развития футбола высокого уровня.

"У нас также имеется большой номерной фонд, где можно комфортно разместить спортсменов, приезжающих на занятия. К тому же система образования может быть адаптирована под нужды этих футболистов, чтобы они не оставляли школу", - добавил Дмитрий Савин.

В Центре развития футбола смогут заниматься как местные жители, так и спортсмены из Сочи, Краснодарского края и других регионов страны. Предполагается, что центр войдет в систему соревнований юношеской футбольной лиги, а его воспитанники будут иметь шансы попасть в сборные команды страны. На сегодняшний день "Сириус" уже сотрудничает с футбольным клубом "Сочи" в части развития детского футбола.