В Москве за ночь выпало 47% суточной нормы осадков

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Синоптики зарегистрировали выпадение в столице 36 мм осадков с 21:00 среды до 06:00 четверга, что составляет 47% месячной нормы.

"На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано 36 мм, что составляет 47% от месячной нормы, из них 31 мм - это с 21:00 11 августа до 06:00 12 августа [выпало]", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Прогнозируется, что в течение дня в Москве может выпасть еще до 5-7 мм осадков. "Возможно, что 12 августа станет самым дождливым с 1948 года", - отметил метеоролог.