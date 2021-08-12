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Кабмин выделил еще более 1,6 млрд руб. на бесплатные лекарства для льготников

Cредства поступят из нераспределенного резерва федерального бюджета

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направит свыше 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

Уточняется, что средства выделят из нераспределенного резерва федерального бюджета.

"Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Лекарства и медицинские изделия определяются индивидуально для каждого гражданина", - пояснили в правительстве.

Ранее кабмин проиндексировал сумму, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия, она составляет 929,8 рубля на одного человека в месяц. Всего в нынешнем году на бесплатные лекарства для льготных категорий граждан в бюджете предусмотрено более 38,7 млрд рублей.

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