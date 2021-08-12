В крупнейшем в Черноземье природном биосферном заповеднике создадут три новых музея

ВОРОНЕЖ, 12 августа. /ТАСС/. Руководство Воронежского государственного природного биосферного заповедника, одного из старейших в России и крупнейшего в Черноземье, планирует открыть три новых музея. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор заповедника Анатолий Тарасов.

"Мы планируем создание музея Великой Отечественной войны. Также в планах коллекционный музей с разными собраниями, например бабочек, старинных черепов животных, таких как медведь, олень, бобер и других. И третий музей - музея лесника. Один из этих музеев будет открыт в 2022 году", - сказал он.

Тарасов добавил, что заповедник посещают около 85 тыс. туристов в год, и открытие новых музеев может сделать экскурсии более интересными и познавательными. В 1942-1943 годах Воронежский заповедник находился в зоне боевых действий, в нем работал прифронтовой военный госпиталь, дислоцировались войска Воронежского фронта. Сейчас на его территории находятся несколько братских могил, увековечена память о гибели советских летчиков, недавно поисковики нашли новое массовое воинское захоронение.

Ранее сообщалось, что к 100-летию заповедника планируется создать кластер экологического туризма "Чистое", в который войдут озеро Чистое, дно которого устлано дубовыми бревнами, а также два региональных объекта культурного наследия - шишкосушильня и дом лесника. В настоящее время в заповеднике работают мемориальный музей натуралиста и писателя Василия Пескова, музей природы, музей пожаров, интерактивный музей "Дом бобра".

Воронежский государственный природный биосферный заповедник является одним старейших заповедников России и крупнейшей особо охраняемой природной территории в Черноземье, он создан в 1923 году для сохранения популяции бобров на площади более 31 тыс. га на территории Воронежской и Липецкой областей. В 1985 году заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО, с 2011 года в нем реализуется программа по увеличению популяции европейского благородного оленя, сейчас насчитывается около 120 особей. В 2013 году заповеднику присвоено имя натуралиста и писателя Василия Пескова.