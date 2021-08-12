Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет принудительной вакцинации от коронавируса

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит необходимости в принудительной вакцинации населения от коронавируса, все должно быть на добровольной основе. Об этом, как сообщает агентство БелТА, Лукашенко заявил в четверг, посещая ОАО "БелВитунифарм" (Витебская область).

"Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю. Добровольная вакцинация. Хочет человек вакцинироваться - пусть вакцинируется, не хочет - не надо", - сказал белорусский президент.

Лукашенко отметил, что не видит "глобальных поводов для беспокойства" в связи с коронавирусной инфекцией. "В очередной раз хочу заверить всех: мы справляемся с этой бедой на достойном уровне. Без лишнего информационного шума, политических дрязг", - подчеркнул президент Белоруссии.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население. 3 июня в Белоруссии была зарегистрирована российская вакцина "Спутник Лайт".

Кроме того, в Белоруссию доставили три партии китайской вакцины Vero Cell. Сейчас Минск ведет переговоры с тремя китайскими компаниями по совместному производству вакцин против COVID-19, а также о коммерческой поставке к концу августа около миллиона доз вакцины.