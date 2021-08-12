Почти 17 тыс. участников проекта "Активное долголетие" посетили экскурсии в Подмосковье

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Порядка 17 тыс. жителей старшего возраста из Московской области с начала года стали участниками экскурсий по городам региона в рамках проекта "Активное долголетие". Для них было проведено более 1,5 тыс. пеших и автобусных экскурсий, сообщила в четверг пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

"Около 17 тыс. участников клуба "Активное долголетие" в рамках туристического проекта воспользовались возможностью познакомиться с достопримечательностями региона бесплатно или со скидкой с начала года. Они посетили свыше 1,5 тыс. пешеходных и автобусных экскурсий", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что экскурсии в различные города региона для участников "Активного долголетия" проводятся каждую неделю. Наибольшей популярностью пользуются поездки в Коломну, Истру, Серпухов, Одинцово, Сергиев Посад.

По данным пресс-службы, всего к настоящему времени в клубах проекта "Активное долголетие" насчитывается 62 тыс. участников.