Штормовое предупреждение в Сочи продлили до утра 15 августа

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Сильные дожди, ливни с грозами, шквалистый ветер и смерчи над морем ожидаются в Сочи. Действие штормового предупреждения продлили до утра воскресенья, сообщили в пресс-службе администрации города в четверг.

"Действие штормового предупреждения продлевается на сутки 13 и 14 августа, а также на ночь и утро 15 августа 2021 года. В этот период на территории города Сочи сохранятся условия для возникновения гидрометеорологического комплекса явлений: местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 22-27 м/с", - говорится в сообщении.

Местами ожидаются подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. Есть риск схождения селевых потоков. На участке Магри - Веселое прогнозируются смерчи над морем. "Все службы курорта приведены в режим повышенной готовности. Городской оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", - сообщили в администрации.

Штормовое предупреждение было объявлено в Сочи 8 августа, позже его продлили до четверга. Три ночи подряд в Сочи шли дожди, ветер повалил почти десяток деревьев, а в Адлерском районе большие потоки воды затрудняли движение на федеральной дороге. В ночь на четверг на курорте снова прошел дождь, но серьезных последствий не зафиксировано.