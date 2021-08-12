Ставрополье превысило показатель по сортировке отходов в 2,5 раза

СТАВРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Ставропольский край в 2,5 раза превысил установленные плановые показатели по сортировке отходов и на треть - по доле их захоронения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее в пресс-службе Минприроды России сообщили, что ряд регионов могут отсрочить исполнение указа президента РФ Владимира Путина об обеспечении 100% обработки отходов в стране к 2030 году. Среди таких территорий был перечислен и Ставропольский край.

"Ставропольский край выполняет поручения президента РФ Владимира Путина в части развития системы обращения с отходами с опережением. Так, годовой целевой показатель по сортировке отхода уже превышен в 2,5 раза, по доле захоронения отходов - на 37%", - сказал собеседник агентства.

В краевом министерстве пояснили, что в настоящий момент существует проблема в методологии оценки результата по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). "Фактически край сегодня достиг значения в 30% по утилизации ТКО, тогда как в официальной статистике, которую использует Минприроды России, из-за некорректной на сегодня классификации отображается всего 0,7%. Мы в числе других регионов сейчас плотно работаем с Минприроды и Росприроднадзором над устранением этой коллизии", - отметил собеседник агентства.

Ранее в краевом правительстве журналистам сообщали, что доля обработанных на мусоросортировочных предприятиях Ставропольского края твердых коммунальных отходов составила почти 90% по итогам I полугодия 2021 года. За последние годы регион стал активно наращивать инфраструктуру по обработке твердых коммунальных отходов. Так, если до 2018 года в крае действовали четыре объекта сортировки мусора, то сегодня их 11 суммарной мощностью около 2 млн тонн ТКО в год. В регионе также установлено более 900 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.