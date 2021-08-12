Музей Москвы будет проводить пешеходные и автобусные экскурсии по Капотне

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Музей Москвы в сентябре проведет бесплатные экскурсии по столичному району Капотня. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе музея.

"Музей Москвы и Московский НПЗ "Газпром нефти" запускают серию совместных экскурсий по Капотне. Так, 14 и 26 сентября москвовед Дарья Булгакова проведет пешеходные экскурсии "От Лебединого пруда до Набережной", автобусные экскурсии с посещением Московского НПЗ пройдут 7 и 28 сентября", - говорится в сообщении.

Проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города".

На пешеходной экскурсии "От Лебединого пруда до Набережной" можно будет узнать историю района, познакомиться с археологическими находками, найденными на месте древнего села Капотня, услышать, как связан район с Иваном Калитой и Симеоном Гордым, а также окунуться в эпоху XIX века, когда Товарищество Москворецкого Пароходства осваивало акваторию Капотни. Также участники экскурсии узнают, какой секрет хранит местный скейт-парк, в каком храме Капотни служило святое семейство, откуда в большой футбол пришли братья Березуцкие, как сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода снабжали фронт и тыл топливом, ни на минуту не останавливая производство, и к каким хитростям прибегали, чтобы обмануть вражескую авиацию.

"Особенность автобусной экскурсии - посещение главной промышленной достопримечательности - Московского нефтеперерабатывающего завода. Посетителям покажут инновационные герметичные очистные сооружения "Биосфера",новейший комплекс переработки нефти "Евро+", который заменил пять устаревших установок, и расскажут о принципе действия автоматизированной системы мониторинга воздуха", - говорится в сообщении.