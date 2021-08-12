Под Челябинском установили мемориал школьнику, спасшему тонувших детей ценой своей жизни

ЧЕЛЯБИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Руководство следственного управления СК России по Челябинской области совместно с администрацией региона установило мемориал в память о школьнике Дмитрии Новоселове, который в мае 2019 года под Челябинском спас двух тонувших детей, но сам при этом погиб. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

"12 августа 2021 года в городе Копейске состоялось торжественное открытие мемориала памяти Дмитрия Новоселова <…> Заместитель руководителя управления воспитательной работы Следственного комитета России Василий Лопатин, обратившись к присутствующим, отметил, что Следственным комитетом Российской Федерации отмечен подвиг Димы, посмертно его отцу Александру Новоселову вручена медаль "Доблесть и отвага", - сказано в сообщении.

Во время церемонии открытия мемориала руководитель следственного управления Петр Решетников отметил, что Дима сразу, не раздумывая, бросился на помощь детям, попавшим в беду. По его словам, в этом поступке нашли отражение лучшие человеческие качества: сострадание, самоотверженность, мужество, которые его ставят в один ряд с героями нашего времени.

Отмечается, что для увековечивания памяти о героическом поступке Дмитрия принято решение об участии следственного управления в организации проведения совместно с общественниками регионального ежегодного спортивного турнира по рукопашному бою и других мероприятий, направленных на вовлечение детей в важные социальные проекты.

24 мая 2019 года во время игры на берегу затопленного карьера около города Копейска двое 10-летних мальчиков упали в воду и стали тонуть. Крики о помощи услышал 13-летний Дмитрий Новоселов, учащийся школы № 48, воспитанник Юнармии, проезжавший мимо на велосипеде. Дима прыгнул в воду и ценой своей жизни спас детей.

Указом президента России Владимира Путина Дмитрий Новоселов посмертно награжден медалью "За спасение погибавших", Следственным комитетом РФ его отцу вручена медаль "Доблесть и отвага".