Более 135 тыс. семей с низким доходом оформили субсидию на оплату ЖКУ в Подмосковье

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Свыше 135 тыс. подмосковных семей с низким уровнем дохода оформили получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщила в четверг пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

"На сегодняшний день в Подмосковье свыше 135 тыс. семей с низкими доходами получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Рассчитывать на такую поддержку могут семьи, в которых расходы на коммунальные платежи превышают 22% от общего дохода семьи", - процитировали в пресс-службе зампреда правительства Московской области Ирину Каклюгину.

Она рассказала, что рассчитывать на субсидию могут все семьи Подмосковья вне зависимости от их льготного статуса.

"Если в семье материальные трудности с оплатой коммунальных услуг, она может рассчитывать на данную помощь. Подать заявление на услугу можно электронно, через региональный портал госуслуг, а его рассмотрение займет не более 10 рабочих дней", - добавила Каклюгина.

Как поясняется на региональном портале госуслуг, размер субсидии рассчитывается исходя из размера региональных стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения.