Глава Якутии объявил 13 августа выходным в 11 муниципалитетах из-за дыма от лесных пожаров

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев объявил 13 августа выходным днем в 11 муниципальных районах и городских округах из-за задымленности, вызванной лесными пожарами.

"Дым от пожаров негативно сказывается на самочувствии людей. Поэтому я подписал указ об объявлении 13 августа нерабочим днем в 11 муниципальных районах. Улучшение погоды завтра последует после обеда, поэтому прошу людей провести этот день дома. В первую очередь, это Якутск, городской округ "Жатай", центральные районы", - сообщил глава Якутии журналистам в четверг в ходе брифинга, посвященного лесопожарной обстановке в регионе.

Он уточнил, что исключением являются учреждения здравоохранения, аптечной сети, предприятий круглосуточного режима.

В Якутске с вечера среды наблюдается густая задымленность из-за лесных пожаров, отмечено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ до 20 раз. Из-за низкой видимости местный аэропорт не принимает самолеты, ограничена работа паромной переправы. Экстренные службы и медики переведены на усиленный режим работы.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России, с 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.