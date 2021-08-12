В Башкирии за 7 месяцев 2021 года зафиксировали отток медицинских кадров в госучреждениях

УФА, 12 августа. /ТАСС/. Отток кадров в государственных медорганизациях Башкирии за 7 месяцев 2021 года превысил 450 человек, которые уволились. Среди основных причин - переезд, выход на пенсию, состояние здоровья; заместить вакансии планируется за счет выпускников медуниверситета, сообщила в четверг республиканская пресс-служба по итогам совещания, которое провел глава региона Радий Хабиров.

"За семь месяцев 2021 года в государственных медорганизациях республики фиксируют отрицательный баланс притока кадров: уволилось на 458 врачей больше, чем пришло на работу. В числе основных причин увольнения - собственное желание, выход на пенсию, переезд в другой город, район или регион, продолжение учебы в ординатуре, состояние здоровья", - говорится в сообщении.

Обеспеченность кадрами обстоит лучше по скорой медицинской помощи. Наибольший кадровый дефицит наблюдается в Хайбуллинском, Иглинском, Белокатайском, Давлекановском и Баймакском районах. Как сообщил вице-премьер - министр здравоохранения республики Максим Забелин, ситуацию планируется исправить за счет трудоустройства выпускников медицинских вузов и колледжей - до октября первичное звено пополнят 500 человек, еще 400 специалистов приступят к работе в медучреждениях после ординатуры.

По данным Минздрава региона, в первом полугодии 2021 года показатель обеспеченности медицинскими кадрами учреждений составил 36,5 на 10 тыс. человек, по скорой медицинской помощи - 93,6 на 10 тыс. человек. На территории Башкирии функционирует порядка 150 медицинских организаций, в которых работают более 80 тыс. человек, из них врачей - свыше 14 тыс., среднего медперсонала - свыше 37 тыс.