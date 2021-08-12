Экскурсионным группам рекомендовали воздержаться от поездок в Керчь до 14 августа

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Керчи, где в ближайшие два дня ожидаются сильные дожди и возможны новые подтопления, до воскресенья рекомендовали экскурсионным туристическим группам воздержаться от поездок по достопримечательностям города. Об этом сообщается на странице керченской администрации в Facebook в четверг.

"В связи с обильным выпадением осадков и угрозой подтопления территории города Керчи туристическим автобусам и экскурсионным группам рекомендуется воздержаться от посещения достопримечательностей Керчи в период с 12 по 14 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "также жителям и гостям города Керчи рекомендовано воздержаться от посещения и выезда с палатками в места, не оборудованные для отдыха".

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. Начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидаются в ближайшие два дня.

Крым за лето дважды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.