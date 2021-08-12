Власти Ярославской области заявили, что более 50% мусора проходит сортировку

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 августа. Ярославская область сортирует более 50% отходов, к 2024 году за счет ввода новых мусоросортировочных мощностей в Ярославле, Угличе, Ростове и Рыбинске этот показатель будет доведен до 83,7%, сообщили ТАСС в четверг в правительстве региона.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что ряд регионов может отсрочить исполнение указа президента РФ Владимира Путина об обеспечении 100-процентной обработки отходов в стране к 2030 году. Среди таких территорий была названа и Ярославская область.

"По данным единого регионального оператора по обращению с ТКО, в Ярославской области сегодня 100% населения региона охвачено системой сбора отходов, при этом 54% собранных отходов направляется на переработку. Это соответствует показателям, установленным для региона паспортом федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО", - сообщили в пресс-службе правительства.

По данным департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, регион намерен и дальше заниматься расширением инфраструктуры по сортировке и переработке отходов в рамках нацпроекта "Экология". "В настоящий момент у нас идут работы по реконструкции мусоросортировочной станции "Чистый город" в Ярославле, в Ростове и Рыбинске начата работа по подбору и подготовке земельных участков для строительства подобных сортировочных станций мощностью 40 и 60 тысяч тонн соответственно, в Угличе станция уже построена и ждет утверждения тарифа для начала полноценной работы. Все это даст возможность повысить в 2024 году объем отходов, проходящих переработку, до 83,7%. Ярославской областью выполняется поручение президента по увеличению объема переработанных отходов, а также установленные для региона показатели согласно паспорту федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО", - рассказал ТАСС директор департамента охраны окружающей среды и природопользования области Дмитрий Пеньков.

Параллельно в регионе ведется активное расширение инфраструктуры для сбора отходов от населения. В настоящее время в Ярославской области оборудовано более 4,6 тыс. контейнерных площадок, на которых установлено более 15 тыс. контейнеров и бункеров. Кроме того, ведется работа по установке контейнеров для раздельного сбора мусора в муниципалитетах Ярославской области. Всего установлено более 700 подобных контейнеров. Также в регионе оборудовано более 200 пунктов сбора использованных батареек, которые позволили утилизировать свыше 25 тонн подобных опасных отходов.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.