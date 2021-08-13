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На Кубу прибыло более 41 тонны гуманитарной помощи из России

Груз содержит консервированное мясо, пшеничную муку и подсолнечное масло

ГАВАНА, 13 августа. /ТАСС/. Самолет с более чем 41 тонной гуманитарной помощи от России прибыл в четверг вечером на Кубу, сообщила ТАСС дипмиссия России в Гаване.

"Борт приземлился в гаванском Международном аэропорту имени Хосе Марти, в настоящий момент идет прием груза", - сказал первый секретарь посольства Леонид Лагуновский. Груз содержит консервированное мясо, пшеничную муку и подсолнечное масло.

По данным дипломатического представительства, в пятницу ожидается прибытие еще одного самолета с помощью, которая, в частности, будет включать медикаменты.

В конце июля на Кубу уже поставляли помощь из России, которая включала мясо, муку, подсолнечное масло и респираторные маски. Груз был направлен по распоряжению президента России Владимира Путина. Власти Кубы уже начали раздачу помощи населению страны.

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