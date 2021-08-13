В Новосибирской области получат жилье к 2024 году только 7% нуждающихся многодетных семей

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где есть проблема низких темпов строительства служебного и социального жилья, намерены обеспечить жильем в ближайшие три года 24 многодетных семьи, что составляет около 7% от более чем 300 семей, находящихся в очереди. Об этом ТАСС сообщил замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Как ранее сообщал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, подпрограмма по обеспечению жильем многодетных, малообеспеченных семей в 2020 году была выполнена на 87%, при этом жилье было предоставлено лишь шести из 323 находящихся на очереди семей. Министр добавил, что очередь на жилье остается "очень большой", но закрывают ее в соответствии с имеющимися лимитами.

"Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов" предусмотрено 30 млн рублей, что позволит обеспечить жилыми помещениями по договору социального найма восемь многодетных семей в 2021 году. На 2022 год - 30 млн рублей. На 2023 год - 30 млн рублей", - сказал он.

По словам замминистра, жилыми помещениями будут обеспечены семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми. Субсидия муниципальному образованию для приобретения жилья рассчитывается, исходя из состава многодетной семьи, нормы предоставления общей площади жилого помещения 15 кв. м и размера средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья.

За счет чего намерены сокращать очередь на получение жилья и в течение какого времени это возможно сделать, Колмаков не пояснил.

Темпы строительства служебного жилья в регионе невысоки: в октябре 2019 года Шмидт сообщал, что впервые за четыре года в 2019 году планировалось обеспечить работников бюджетной сферы сотней квартир, и отмечал, что выделенных на строительство денег недостаточно, так как заявок очень много. В 2020 году необходимый для решения этого вопроса объем финансирования оценивался в 1,76 млрд рублей.