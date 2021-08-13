Электроснабжение пяти районов Якутии восстановили по временной схеме

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Электроснабжение пяти районов в центральной части Якутии, ограниченное в четверг из-за лесных пожаров, восстановили по временной схеме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Якутскэнерго".

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"На месте работает ремонтная бригада из 13 человек. Электроснабжение восстановлено по временной схеме из резервных дизельных источников питания", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что электроснабжение Амгинского, Усть-Майского, Чурапчинского, Таттинского и Усть-Алданского районов Якутии ограничено из-за пожара, перекинувшегося на кабельно-воздушные линии "Майя - Чурапча" в центральной части республики.

"Сильная задымленность мешает нашим специалистам определить количество пострадавших опор. Для защиты объектов они прокладывают минерализованные полосы", - добавил представитель компании.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.