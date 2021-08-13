В Москве число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с июнем

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Количество новых госпитализаций уменьшилось в Москве более чем в два раза по сравнению с показателями второй половины июня. Об этом в пятницу написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге .

"Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня", - написал мэр.

Также мэр Москвы сообщил, что менее 7 тыс. коек занято в городе пациентами с коронавирусной инфекцией.

"На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тыс. коек - минимальное количество с начала апреля", - написал он.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 535 359 случаев заражения, из них 2 294 за последние сутки. Выздоровели 1 401 836 человек, умерли 26 423.