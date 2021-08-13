В Московский зоопарк привезли трех птенцов рыбного филина

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Птенцов рыбного филина привезли в Московский зоопарк. Они прибыли с острова Кунашир в рамках программы по сохранению этого вида птиц, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"В столичный зоопарк привезли трех птенцов рыбного филина. Их разместили в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Птицы прибыли с острова Кунашир в рамках программы по сохранению этого вида птиц", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, основная задача Московского зоопарка в деле сохранения рыбного филина - создание искусственной популяции.

"Вид вымирает, а гарантированное выживание невозможно даже в заповеднике. Один внезапный большой кризис (например, массовое заболевание) может погубить весь вид навсегда", - сказала Акулова.

В будущем из птенцов планируется создать размножающиеся пары. В центре уже был один рыбный филин, привезенный в 2019 году. Это двухгодовалая самка по имени Филя. Среди новых птенцов двое самцов и одна самка, так что у зоологов есть шансы на решение поставленной задачи.

Новых птенцов назвали Кусака, Бросака и Лежака. Имена подобрали в соответствии с тем, как они себя ведут в непонятных ситуациях. Птицам понадобилось до трех дней, чтобы освоиться на новой территории, в это время они мало ели, но затем к ним вновь вернулся аппетит.

Рыбный филин - одна из редчайших птиц мира. В России осталось 300-400 пар, в Японии - 80-100 пар. Также есть популяции в КНР и КНДР, о численности которых данных нет. Вымирание вида, в первую очередь, связано с сокращением кормовой базы. Птица питается свежей рыбой из проточной воды. На различных территориях рыбных филинов стало меньше в два - четыре раза за последние десятилетия.