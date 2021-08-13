В Японии впервые выявили более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

ТОКИО, 13 августа. /ТАСС/. Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Японии впервые за все время пандемии превысил 20 тыс. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные муниципалитетов страны.

"В разных регионах мы видим рекордный прирост заражений, также растет число больных в тяжелом состоянии. В Токио ситуация в системе здравоохранения крайне серьезная", - сказал журналистам премьер-министр Ёсихидэ Суга, комментируя ситуацию в стране.

По его словам, власти намерены расширить применение так называемых коктейлей антител при лечении больных. Речь идет о препарате, разработанном швейцарской корпорацией Roche совместно с американской компанией Regeneron. Кроме того, премьер-министр обратился к населению с просьбой воздержаться от ненужных поездок в преддверии праздника поминовения усопших Обон.

Глава правительства также заявил, что правительство стремится к началу октября привить от коронавируса 80% населения.

На прошлой неделе Япония перешагнула барьер в 1 млн заразившихся за все время пандемии. В стране из-за коронавируса зафиксировано 15,3 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 899 тыс. заразившихся, более 1,2 тыс. пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.