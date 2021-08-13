В Краснодарском крае прогнозируют ливни до 15 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Ливни сохранятся в Краснодарском крае до 15 августа, в районе Геленджика, Анапы и Новороссийска выпадет до 70-120 мм осадков за сутки. В Крыму непогода в ливнями, грозами и ветром до 25 м/ с сохранится до 14 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета в пятницу.

"Особенно сложная погодная ситуация ожидается 13-15 августа в западной половине Краснодарского края, а именно на черноморском побережье в районе Геленджика, Анапы, где за сутки ожидается выпадение 70-100 мм осадков, в районе Новороссийска примерно столько же осадков - 80-120 мм", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, в Крыму ливни, грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с сохранятся до 14 августа включительно.