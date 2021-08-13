Эксперт: показатели летальности от ковида могут быть связаны с недостатками лечения

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки впервые за историю пандемии возросло на 815 против 808 днем ранее. В том числе за сутки 42 пациента умерли в Санкт-Петербурге, 33 - в Краснодарском крае, по 28 - в Пермском крае, Ростовской и Свердловской областях, 27 - в Нижегородской области.

"Это может быть связано с тем, что лечение не адекватно тому, какое должно быть в связи с изменениями в штаммах вируса. Надо совершенствовать технологию лечения. Просто более контрастно выявились недостатки системы, в частности, надо еще раньше начинать лечение, с первых часов, как можно раньше. Это первое. И второе - надо пересмотреть тактику работы с иммунной системой. Все-таки надо ее не подавлять, а помогать ей справиться с вирусом, по крайней мере на определенной стадии заболевания", - заявил Жемчугов.

Отвечая на вопрос, почему в Москве и Петербурге заболеваемость снижается, иммунолог сообщил, что делать конкретные выводы пока не представляется возможным, нужно анализировать статистику по госпитализированным пациентам.

"Надо делать статистику по поступающим в больницы. Если поступают ранее переболевшие, то с какого срока после болезни? Мы сразу получим ответ на вопрос, когда падает иммунитет, если падает, после болезни. Болели ли тяжело или неявно? На каком титре антител начинают болеть? Простая анкета. Если поступают вакцинированные, то какой вакциной прививались, на каком титре антител начинают болеть и на каком сроке после вакцинации. Еще один важный вопрос - если делают ПЦР, то какой штамм сейчас доминирует у поступающих в больницы, надо знать, какой штамм", - сказал эксперт. По его мнению, если такая статистика в дальнейшем будет опубликована, граждане будут наглядно видеть, для чего нужно прививаться от коронавируса.