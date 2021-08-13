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Военный храм Александра Невского будет построен вблизи Екатеринбурга

Сроки строительства и площадь храма пока не раскрываются

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Военный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского будет возведен в Верхней Пышме (Свердловская область) по решению командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александра Лапина, сообщила пресс-службой ЦВО.

"По решению командующего ЦВО воинский храм во имя покровителя Сухопутных Войск Российской Федерации Святого Благоверного Великого князя Александра Невского будет построен из дерева и вписан в генеральный план парка "Патриот" как архитектурная доминанта. В цокольном этаже планируется создание крестильного храма для военнослужащих и прихожан, а также музей военного духовенства России. Посещение храма будет свободным для всех желающих", - говорится в сообщении.

Уточняется, что парк "Патриот" для возведения храма выбран не случайно, так как в парке "Патриот" в Московской области построен главный храм Вооруженных Сил России.

Сроки строительства и площадь храма пока не раскрываются.

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